Луценко в письме ВР говорит, что полиция извинилась перед ним

Юрий ЛУЦЕНКО подал в отставку с должности министра внутренних дел Украины и просит парламент рассмотреть этот вопрос при его отсутствии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Согласительного совета сообщил Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, огласив соответствующее письмо Ю.ЛУЦЕНКО парламенту.

В своем письме министр внутренних дел изложил суть инцидента с его участием, который произошел во Франкфурте-на-Майне, и заявил, что немецкая полиция официально извинилась перед украинской делегацией за этот инцидент.

Несмотря на это, подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО в письме, в немецких СМИ появились неправдивые публикации, которые впоследствии были перепечатаны и в украинской прессе. При этом утверждает министр, об извинениях немецкой полиции не упоминается ни в одной публикации.

Ю.ЛУЦЕНКО убежден, что эта ситуация доведена до абсурда, и грязная кампания против него в Украине продолжается. Целью ее, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, является дестабилизация работы МВД.

Озвучив это письмо, В.ЛИТВИН направил его для изучения в профильные комитеты.

Как сообщалось, 5 мая зарубежные СМИ сообщили, что Ю.ЛУЦЕНКО 4 мая провел полдня в полицейском участке аэропорта Франкфурта-на-Майне. По данным издания, министра в состоянии сильного алкогольного опьянения задержали после ссоры с полицейскими.

Между тем, в МВД Украины опровергли информацию о конфликте с участием Ю.ЛУЦЕНКО