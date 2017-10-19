В Европарламенте представили доклад Украины о преступлениях частных армий России

В Брюсселе в Европейском парламенте презентован доклад, подготовленный Службой безопасности Украины, Министерством информационной политики и международным волонтерским разведывательным сообществом InformNapalm о преступлениях российских частных военных компаний на Донбассе и в Сирии.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

С докладом на специальном мероприятии в Европарламенте выступил заместитель министра информполитики Украины Дмитрий Золотухин. Он привел данные о географии деятельности этих террористических группировок, которые по указанию Кремля действуют в Крыму, на Донбассе, а также в Сирии, а ранее - в Боснии и Герцеговине.

Украинская делегация передала представителям Европарламента данные об известных российских боевиках, чтобы вместе с Европой наказать тех, кто нарушает международное право.

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В ведомстве напомнили, что ранее глава СБУ Василий Грицак заявил о причастности боевиков так называемой частной военной компании (ЧВК) «Вагнера» к сбитому в июне 2014 года украинскому самолету Ил-76 с 49-ю военными на борту и ряду других преступлений в Украине. В Украине руководителю ЧВК «Вагнера» Дмитрию Уткину выписано подозрение в совершении преступления.

По данным СБУ, мероприятие «Российские частные военные компании, воюющие в Украине и Сирии», было организовано депутатом Европарламента от Польши Анной Фотыгой при поддержке фракции Европейских консерваторов и реформистов ЕП. Участие в нем приняли депутаты Европейского парламента, представители евроинститутов и заинтересованные эксперты.

В СБУ заявили, что и впредь будут обнародовать перечень преступников со всеми их установочными данными и передавать их по соответствующим каналам своим партнера