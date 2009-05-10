Литвин увидел приятный случай засвидетельствовать свое уважение

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН поздравил соотечественниц с Днем матери – «добрым, светлым праздником, благословенное естество которого озаряет жизнь каждого».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВР.

“Это особенный праздник, - отметил В.ЛИТВИН, - отличается от других общественных торжеств тем, что он наиболее полно, наиболее тесно, наиболее гармонично соединяет и олицетворяет в себе общечеловеческие добродетели и вечные ценности: любовь, милосердие, мудрость, добро, красоту. Он не ограничен и не регламентирован никакими временными и пространственными поясами, не признает никаких границ и не зависит от социальных, возрастных или национальных обстоятельств. Он сам в себе как сердцевина бытия, как его самое правдивое измерение и самый нравственный указатель”.

При этом председатель отметил, что «хотя введен День матери в Украине сравнительно недавно, его сущностная праздничность традиционно прочно вошла в наше национальное сознание». «Имя матери было священным во все времена. Оно - символ жизни, его начало, первооснова, берегиня», - добавил Председатель ВР.

Он подчеркнул, что «День матери - приятный случай еще раз засвидетельствовать безграничную благодарность и глубокое уважение женщине-матери, обратиться к морально-этическому осмыслению, непосредственно связанных с ней, вечных общественных институтов: семьи-рода-народа. Постичь, в этом контексте, величие творческого начала и неизбывную ценность жизни, освященных материнством женщины. Мудрость матери, ее доброта, терпение, ласка, ответственное за все и всех подвижничество, - урок и пример для сущих, как нужно жить, любить, творить».

«Земной поклон вам, дорогие наши матери, за ваш неустанный труды, бессонные ночи и бесконечные заботы, оправдание которых должно стать смыслом нашей жизни”, - отмечается в приветствии головы ВР.

В.ЛИТВИН пожелал женщинам по случаю праздника мира, добра, благополучия, благосклонности судьбы вам на долгие и счастливые годы.