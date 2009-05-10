Тимошенко поздравила Украину с Днем матери

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравляет Украину с Днем матери.

Как сообщает управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, в последний месяц весны, в мае, Украина отмечает очень светлый праздник – День матери.

"В этот день, дорогие и родные наши мамы, а также те, кто готовится ими стать, примите мои самые искренние поздравления с праздником. Я желаю вам здоровья, семейного тепла, любви и настоящего человеческого счастья. Пусть ваши дети – самые лучшие и самые красивые в мире – приносят вам только радость и утешение!”, - говорится в поздравлении.