БЮТ в Тернополе сложил все мандаты

10:05, 10 мая 2009
Политика
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Данные теризбиркома

Блок Юлии Тимошенко отказался от 12 депутатских мест в Тернопольском областном совете.

Об этом журналистам сообщила председатель Тернопольской областной территориальной избирательной комиссии Наталия Чуйко, передает Украинская правда со ссылкой на Обком.

"12 бютовцев, первых в списке блока, которых мы включили в число депутатов, написали заявления о приостановление полномочий. Аналогично сделала и следующая дюжина бютовцев, пока список не исчерпал себя", - сообщила Чуйко.

В связи с этим в Тернопольский облсовет теперь входит 108 депутатов из 120.

Как сообщалось, БЮТ считает нелегитимной учредительную сессию Тернопольского облсовета нового созыва.

Ранее БЮТ отказался принимать участие в выборах в Тернопольский облсовет, которые состоялись 15 марта, назвав их "фарсом, который организован Балогой".

Победу на этих выборах одержало ВО "Свобода".

Представители БЮТ неоднократно заявляли, что выборы фальсифицированы.

 

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