Полиция отпустила задержанных возле парламента протестующих

Полиция отпустила всех активистов, задержанных после столкновений с силовиками в среду под стенами Верховной Рады в Киеве.

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«Задержанные полицией активисты вернулись в палаточный городок у Верховной Рады», – сообщается на странице «Движения новых сил» в Facebook.

Напомним, 18 октября в центре Киева из-за столкновений возле Верховной Рады были задержаны 11 человек. В Нацполиции отметили, что конфликт произошел после того, как правоохранители вернули часть щитов, захваченных митингующими в Нацгвардии накануне.