Полиция отпустила задержанных возле парламента протестующих
02:34, 19 октября 2017Политика
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Задержанные полицией активисты вернулись в палаточный городок.
Полиция хотела вернуть себе щиты / фото УНИАН
Полиция отпустила всех активистов, задержанных после столкновений с силовиками в среду под стенами Верховной Рады в Киеве.
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«Задержанные полицией активисты вернулись в палаточный городок у Верховной Рады», – сообщается на странице «Движения новых сил» в Facebook.
Напомним, 18 октября в центре Киева из-за столкновений возле Верховной Рады были задержаны 11 человек. В Нацполиции отметили, что конфликт произошел после того, как правоохранители вернули часть щитов, захваченных митингующими в Нацгвардии накануне.
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