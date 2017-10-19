Полиция отпустила задержанных возле парламента протестующих

02:34, 19 октября 2017
Политика
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Задержанные полицией активисты вернулись в палаточный городок.

Полиция хотела вернуть себе щиты / фото УНИАН

Полиция отпустила всех активистов, задержанных после столкновений с силовиками в среду под стенами Верховной Рады в Киеве.

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«Задержанные полицией активисты вернулись в палаточный городок у Верховной Рады», – сообщается на странице «Движения новых сил» в Facebook.

Напомним, 18 октября в центре Киева из-за столкновений возле Верховной Рады были задержаны 11 человек. В Нацполиции отметили, что конфликт произошел после того, как правоохранители вернули часть щитов, захваченных митингующими в Нацгвардии накануне.

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Новость в сюжете: Протесты под Радой
Теги: #митинги в Киеве#акция протеста в Киеве#палаточный городок под Радой