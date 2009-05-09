Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО поздравила ветеранов с Днем Победы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, в поздравлении говорится: Дорогие ветераны! 9 мая – это особый праздник. Это важнейший праздник. День Победы - это новый отсчет спасенной жизни человечества. Это праздник с примесью грусти и боли за теми, кто навеки остался молодым и не вернулся с этой страшной войны, за всеми героями, которых нет с нами сегодня.

64 года отделяет нас от того легендарного мая 45-го. И я знаю, что сегодня больше всего беспокоит вас, дорогие мои ветераны войны. Вас беспокоит и больно ранит тревога, что подвиг миллионов героев, защитивших планету от фашизма понемногу забывается, что честь и слава Великой Победы затмевает ежедневная мелкая суета, а иногда и неблагодарность. Это категорически не так”.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила: “Я точно знаю, я уверена, что и через сто, и через двести лет потомки будут знать и вспоминать о вас с теплотой, благодарностью и уважением. Так же, как и сегодня, будут замирать сердца и будут склоняться головы ваших детей, внуков и правнуков перед вашим ежегодным победным маршем. Я уверена, что нет в мире такой меры, которой можно было бы измерить ваш подвиг, не хватит слов благодарности, которыми бы человечество могло полностью отблагодарить вас за спасение от фашизма”.

Премьер пожелала ветеранам здоровья, семейного тепла, заботы и добра и заметила: “Я низко кланяюсь вам – солдатам самой жестокой в истории человечества войны, настоящим героям”.