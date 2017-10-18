Нападение на Барну возле Рады: нардеп таки написал заявление в ГПУ (документ)

Народный депутат из фракции БПП Олег Барна написал заявление в прокуратуру из-за инцидента под Верховной Радой с его участием. Текст заявления на имя генпрокурора Юрия Луценко получила "Украинская правда".

В ней Барна указывает, что в 18.20 среду неизвестные заблокировали ему выход из здания, толкались, выкрикивали обидные слова и угрожали расправой. По его словам, митингующие требовали, чтобы он вернулся в Верховную Раду.

Ранее нардеп Барна заявлял, что не будет жаловаться полиции на протестующих.

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Как сообщал УНИАН, 17 октября участники акции у парламента напали на народного депутата от фракции "Блока Петра Порошенко" Олега Барну. Это состоялось в момент, когда нардеп пытался пройти сквозь толпу митингующих на площади Конституции.

Некоторые участники акции начали бросать в Барну различными предметами и толкать. Некоторые из митингующих возмущался, что депутат покидает здание парламента.