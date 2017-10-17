Нардеп Барна о нападении на него под Радой: "так действует толпа шакалов" (видео)

Народный депутат Олег Барна считает, что на него напали проплаченные люди.

"Толкали, кричали, обзывали, угрожали. Проплаченный шмель, который отрабатывает деньги. Нормальные люди, которые были в АТО, которые были на Майдане, никогда такого бы не сделали", — сказал Барна, слова которого передает InfoResist.

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Нардеп добавил, что нападавшие на него действовали, как шакалы.

"Как человек может озверело кидаться, проклинать, когда он меня не знает. Узнал, но позиции моей не спрашивает. Очевидно, что так действует толпа шакалов, которые кидаются на одного, потому что один на один они убегают. Или собаки действуют по команде "фас", и побежали отрабатывать деньги", — добавил Барна.

Как сообщал УНИАН, участники акции возле парламента напали на народного депутата от фракции "Блока Петра Порошенко" Олега Барну. Это произошло в момент, когда депутат пытался пройти сквозь толпу митингующих на площади Конституции.

Некоторые участники акции начали бросать в Барну различными предметами и толкать. Некоторые из митингующих возмущались, что депутат покидает здание парламента.