Парубий призвал комитет ВР собраться по снятию депутатской неприкосновенности

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий призвал парламентский Комитет по вопросам правовой политики и правосудия собраться для рассмотрения законопроектов о снятии неприкосновенности с народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил перед закрытием заседания парламента.

Спикер отметил, что то, что парламент прошел уже значительную часть поправок к медицинской реформе, дает основания надеяться, что завтра ВР сможет достаточно быстро дойти до принятия решения по соответствующему законопроекту и перейти к вопросам снятия депутатской неприкосновенности.

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«Сегодня будет заседание Комитета по вопросам правовой политики и правосудия. Я сейчас публично обращаюсь ко всем членам комитета - прибыть на заседание, на котором будут рассматриваться два законопроекта о снятии депутатской неприкосновенности», - сказал Парубий.

Он отметил недопустимость отсутствия кворума на заседании комитета.

Как сообщал УНИАН, в парламенте зарегистрированы два законопроекта по этому вопросу. Первый № 6773 «О внесении изменений в Конституцию Украины (в части отмены депутатской неприкосновенности)» был внесен группой народных депутатов 19 июля 2017 года, второй (регистрационный номер 7203) - президентом Петром Порошенко 17 октября.