Парубий призвал комитет ВР собраться по снятию депутатской неприкосновенности
Снятие депутатской неприкосновенности может быть рассмотрено уже на завтрашнем заседании Рады.
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий призвал парламентский Комитет по вопросам правовой политики и правосудия собраться для рассмотрения законопроектов о снятии неприкосновенности с народных депутатов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил перед закрытием заседания парламента.
Спикер отметил, что то, что парламент прошел уже значительную часть поправок к медицинской реформе, дает основания надеяться, что завтра ВР сможет достаточно быстро дойти до принятия решения по соответствующему законопроекту и перейти к вопросам снятия депутатской неприкосновенности.
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«Сегодня будет заседание Комитета по вопросам правовой политики и правосудия. Я сейчас публично обращаюсь ко всем членам комитета - прибыть на заседание, на котором будут рассматриваться два законопроекта о снятии депутатской неприкосновенности», - сказал Парубий.
Он отметил недопустимость отсутствия кворума на заседании комитета.
Как сообщал УНИАН, в парламенте зарегистрированы два законопроекта по этому вопросу. Первый № 6773 «О внесении изменений в Конституцию Украины (в части отмены депутатской неприкосновенности)» был внесен группой народных депутатов 19 июля 2017 года, второй (регистрационный номер 7203) - президентом Петром Порошенко 17 октября.