Часть нардепов испугалась избиения активистами и не пришла на работу – Емец

Сегодня часть депутатов не явилась на пленарное заседание Верховной Рады из-за опасений применения физического насилия митингующими.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в комментарии журналистам народный депутат Украины Леонид Емец (фракция "Народный фронт").

Он отметил, что обсуждение медицинской реформы проходит сегодня в полупустом зале, поскольку некоторые депутаты побоялись приходить в парламент из-за инцидентов, которые произошли вчера с народными депутатами от фракции "Блока Петра Порошенко" Алексеем Гончаренко и Олегом Барной.

Емец отметил, что, по словам депутатов, "те, кто не ходят, и из-за которых срывается голосование, то им ничего не будет, а это (речь идет о физической расправе - УНИАН) коснется тех, кто как раз появился", - поэтому ряд депутатов сегодня и не пришли на заседание.

При этом он признал, что "часть депутатов и так не ходила, а часть напугана этими избиениями народных депутатов и просто не появляется".

Сейчас в сессионном зале находится не более 150 депутатов.

Также Емец подчеркнул, что часть депутатов может не прийти и на завтрашнее заседание, и тогда будет очень трудно найти голоса за медицинскую реформу и направление законопроектов об ограничении депутатской неприкосновенности в Конституционный суд.

Кроме того, депутат подчеркнул, что организаторам акций протеста нужен не результат, а "митинги, политическая картинка".

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Он отметил, что сегодня проходил в Верховную Раду через ул. Садовую, 3-А, то есть через здание, в котором размещены комитеты парламента.

Как известно, здание на ул. Садовой, 3-А, соединяется подземным переходом со зданием на Грушевского, где проходят заседания парламента.

Многие депутаты также воспользовались именно проходом через здание на Садовой, под которым нет митингующих, что позволило им избежать каких-либо инцидентов.

В то же время народный депутат Украины Юрий Тимошенко (фракция "Народный фронт") сказал, что он сегодня заходил в ВР через 4-й подъезд здания на Грушевского, где проходит заседание парламента, у него не возникло никаких проблем. "У меня совершенно не было проблем", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, вчера, 17 октября, под Верховной Радой начался митинг, участники которого требуют отменить депутатскую неприкосновенность, внести изменения в избирательное законодательство, а также создать Антикоррупционный суд. Организаторами акции выступают партии «Объединение «Самопомич», ВО «Батькивщина», «Движение новых сил», «5.10», ВО «Свобода», «Национальный корпус», «Правый сектор» и ряд общественных организаций. Позже произошли столкновения полиции и митингующих.

В сторону народного депутата Алексея Гончаренко митингующие бросали яйца.

Вечером участники акции напали на народного депутата от фракции "Блока Петра Порошенко" Олега Барну. Это произошло в момент, когда депутат пытался пройти сквозь толпу митингующих на площади Конституции.

Участники акции заявили о намерении оставаться под зданием ВР, как минимум, до четверга, поскольку ожидают, что именно 19 октября парламент рассмотрит их требования.