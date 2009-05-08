Немцы попросились к Ющенко на разговор о модернизации ГТС

По инициативе немецкой стороны Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ принял руководство компании Concord Power NORDAL Gmbh и двух ее немецких партнеров, которые специализируются на проектировании и строительстве газотранспортной инфраструктуры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, Б.СОКОЛОВСКИЙ во время встречи ознакомил представителей немецких компаний с планами Украины по развитию национальной газотранспортной системы, которые разработаны под руководством Виктора ЮЩЕНКО и внедряются правительством Украины, соответствующими причастными к их реализации министерствами и организациями.

Во время встречи были обсуждены вопросы стратегического развития газотранспортных систем на евразийском континенте, интересы Украины, Германии и Европейского Союза относительно увеличения объемов поставок газа с востока на запад.

Немецкие компании, по словам их представителей, были бы заинтересованы в участии в тендерах в рамках модернизации украинской ГТС в соответствии с совместной декларацией, подписанной 23 марта 2009 г. в Брюсселе.

Как сообщал УНИАН, 23 марта т.г. в Брюсселе украинское правительство, Еврокомиссия, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Всемирный банк (ВБ) подписали Совместную декларацию по модернизации ГТС Украины.

Напомним, Кабинет министров Украины поручил Минтопэнерго и НАК «Нафтогаз Украины» до конца 2009 года утвердить технико-экономические обоснования и уточненные сметы для реализации инвестиционных проектов по модернизации ГТС Украины.