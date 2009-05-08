У Тимошенко накрыли для ветеранов «семейный обед со ста граммами»

В Кабинете министров Украины проходит чествование ветеранов Второй мировой войны, которые работали в правительстве.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии принимают участие ветераны, а также премьер-министр Украины Юлия ТИМОЩЕНКО, первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ, вице-премьер Григорий НЕМЫРЯ и министр Кабинета министров Петр КРУПКО.

«Сегодня мы для вас сделали такой семейный обед со ста граммами, как положено, это было всегда, чтобы мы могли поднять чарку. Мы также нашли возможность выделить вам специальную премию, которую сегодня на нашей торжественной встрече за обедом будет вручена каждому», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

А.ТУРЧИНОВ и Г.НЕМЫРЯ обратились к ветеранам с поздравлениями, в которых высказали благодарность за совершенный ими подвиг во время войны.

«Война научила всех, и нашу страну в том числе, что мы сильны тогда, когда едины. И очень важно, чтобы наше общество услышало это от вас, ветеранов», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

От имени ветеранов выступил Герой Украины, заместитель председателя Совета министров УССР Петр ТРОНЬКО.

«Я считаю своей обязанностью сохранить память новых поколений», - сказал он, обратившись к правительству с просьбой выделить финансирование на создание книги о Второй мировой войне и участие в ней украинцев.

П.ТРОНЬКО мотивировал необходимость издания специальной книги тем, что в последнее время «американцы издают сотни документов и книг, которые преуменьшают роль Советского Союза и нашей страны в этой войне».

По его мнению, в настоящее время особенно важными являются свидетельства реальных участников войны.

В настоящее время ветераны войны и правительства вышли на крыльцо Дома правительства для традиционного торжественного фото.

Министр Кабинета министров П.КРУПКО сообщил, что после фотографирования ветераны и члены правительства переедут в здание клуба Кабмина, где состоится праздничный обед и концерт по случаю Дня Победы.