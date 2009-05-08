Ющенко поблагодарил людей, которые упорядочили мемориал «Поле памяти»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поблагодарил людей, которые упорядочили международный мемориал «Поле памяти» в Хмельницкой области и собирали информацию о погибших в местном концлагере.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал сегодня во время церемонии перезахоронения на международном кладбище «Поле памяти» в Хмельницкой области останков военнопленных, павших во время Второй мировой войны.

Президент отметил, что роль нашего народа в разгроме гитлеровской Германии - одна из самых значимых, и память о ней должна быть для нас вечной и священной.

«Вместе с другими мировыми народами мы победили ценой огромных потерь и сверхчеловеческих усилий. Еще раз хочу подчеркнуть - это хорошо помнит ваша подольская земля. Здесь, в 1941 году в кровавых битвах сражались 5 советских армий. Здесь полегли сотни тысяч, а десятки тысяч попали в немецкий плен», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что свыше 150 тысяч людей было замучено в «Грослазарете-301» - Славутском концлагере для военнопленных, 85 тысяч - в Каменце-Подольском, 81 тысяча - в Проскурове, 30 тысяч - в Шепетовке...

«Здесь, на этой земле фашисты уничтожили в концлагерях, еврейских гетто, гестаповских застенках почти полмиллиона людей, половина из которых было гражданское население... Почти 80 сел - сожжено, уничтожено и стерто с лица земли. Такая судьба нашего Подолья», - сказал глава государства.

Президент сказал, что сейчас установлено и обнародовано 18 тысяч имен погибших в «Грослазарете-301». В целом в Хмельницкой области выявлено 638 могил массовых захоронений.

В.ЮЩЕНКО поблагодарил всех, кто на протяжении последних трех лет работал над тем, чтобы шаг за шагом упорядочить мемориал «Поле памяти» и собрать информацию о погибших в местном концлагере пленных.

«Сегодняшним шагом, убежден, мы отдаем дань уважения нашим родителям и дедам», - сказал В.ЮЩЕНКО.

«Увековечивая память жертв «Грослазарета-301» и «Шталага № 329», мы отдаем дань уважения всем, кто погиб в борьбе за нашу Отчизну, всем расстрелянным и сожженным в карательных акциях, замученным как в нацистских, так и в сталинских концлагерях. Мы - в неоплатном долгу перед этим поколением. И есть только один способ вернуть этот святой долг - свято беречь память о тех, кто отдал свою жизнь ради мира последующих поколений», - подчеркнул глава государства.

*** Мемориал «Поле памяти» создано в Славуте в 2006 году на месте захоронений умерших в «Грослазарете-301», концентрационном лагере для раненых и больных советских военнопленных.

По инициативе Президента Украины В.ЮЩЕНКО под лозунгом «Единая Европа - общая память» 2 сентября 2007 года здесь состоялось перезахоронение останков 122 жертв нацистских концлагерей и 123 жертв лагерей НКВД. 2 сентября 2008 года были перезахоронены останки 993 советских военнопленных, погибших в немецком концлагере в Виннице, и 226 военнопленных немцев, умерших в лагере НКВД в поселке Пуща-Водица.