Лжецы, чихуахуа и "бобики" президента: Ляшко и Тимошенко обменялись "любезностями" на согласительном совете (видео)

14:57, 17 октября 2017
Политика
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Ляшко заявил, что его политсила выступает за то, чтобы в Раде было меньше таких "лжецов, которые сидят в этом зале", указав при этом в сторону Тимошенко.

На заседании согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и "радикал" Олег Ляшко обменялись оскорбительными сравнениями.

Как передает корреспондент УНИАН, Лягко заявил, что Тимошенко вместе с бывшим премьер-министром Украины Павлом Лазаренко якобы вывезла в офшоры 200 млн долларов. Также Ляшко обвинил лидера "Батькивщины" в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко, который должен был бы вернуться в Украину и "предстать перед судом за 3 млрд украденных на нефтегазовых скважинах" средств.

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В ответ Тимошенко отметила, что все президенты Украины, в том числе Виктор Янукович, пытались «унизить ее имя». Тимошенко отметила, что было множество расследований по ней, но «ничего категорически не нашли». «И если Порошенко сейчас хочет со мной бороться, и если Порошенко хочет меня и мое имя политически унижать, пусть выходит самостоятельно против меня и борется, а не через своих чихуахуа. Надо просто президенту бороться своими руками, а не с помощью бобиков, которые тявкают по его указанию».

Она отметила, что и в дальнейшем «будет служить Украине, несмотря на работающих на власть балаболов».

Ранее лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что намерена баллотироваться на пост президента Украины на следующих выборах.

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Теги: #Тимошенко и Ляшко ссора#бобик президента