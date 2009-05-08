Литвин: инцидент с Луценко будет «горячей темой» в парламенте

Инцидент с министром внутренних дел Украины Юрием ЛУЦЕНКО будет «горячей темой» в Верховной Раде Украины на следующей пленарной неделе (с 12 по 15 мая).

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение в интервью журналистам высказал председатель парламента Владимир ЛИТВИН.

Вместе с тем он считает, что ВР должна «получить официальную информацию» и только на ее основании делать «определенные выводы», если на этом будут настаивать отдельные депутаты или фракции.

В.ЛИТВИН отметил, что предложит парламенту во вторник, 12 мая, с 14.00 до 16.00 провести консультации по кадровым вопросам. По его словам, это необходимо будет сделать, «чтобы не была сорвана работа Верховной Рады».

В.ЛИТВИН подчеркнул, что на будущей неделе в ВР планируется рассмотреть более 100 вопросов, и эти вопросы являются безотлагательными.

Как сообщалось, 5 мая иностранные СМИ сообщили, что Ю.ЛУЦЕНКО 4 мая провел полдня в участке полиции аэропорта Франкфурта-на-Майне. По данным издания, министра в состоянии сильного алкогольного опьянения задержали после ссоры с полицейскими.

В свою очередь, в МВД Украины опровергли информацию о конфликте с участием Ю.ЛУЦЕНКО.

Министерство иностранных дел Украины обратилось с нотой в Посольство ФРГ в Украине о предоставлении официальной информации об инциденте с Ю.ЛУЦЕНКО.