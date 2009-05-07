Регионалы требуют голову Луценко

В Партии регионов убеждены, что министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО не удастся избежать ответственности за действия, которые опозорили Украину.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Партии регионов по поводу развития событий вокруг обнародованной СМИ информации относительно инцидента, который произошел с министром внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО в аэропорту Франкфурта-на-Майне 4 мая.

”Поведение Юрия ЛУЦЕНКО свидетельствует о его малодушии, трусости, а также о полном отсутствии у этого политика и правительственного чиновника высокого ранга чести и достоинства”, - говорится в заявлении.

Представители Партии регионов отмечают, что “в Германии, во избежание прохождения теста на содержание алкоголя в крови, он прикрывался дипломатическим паспортом. В Украине он прикрывается угрозами со стороны МВД журналистам и политикам прекратить обсуждение позорного скандала, совершенного пьяным руководителем этого силового ведомства в международном аэропорту Франкфурта-на-Майне”.

В Партии регионов также отмечают, что “ЛУЦЕНКО пытается прикрыться и через инсинуации пресс-службы “Народной самообороны”, которая делает попытки представить пьяный скандал своего лидера политическими провокациями со стороны оппонентов”.

В связи с чем, в Партии регионов решительно заявляют: “ЛУЦЕНКО не удастся избежать ответственности за то, что он опозорил Украину, за то, что он опозорил звание высокого правительственного чиновника Украинского государства, за то, что он нанес непоправимый вред имиджу нашей страны в преддверие учредительного саммита внешнеполитической инициативы Европейского Союза “Восточное партнерство”.

Партия регионов также подтвердила решительность своих намерений принять все меры для того, чтобы “этот недостойный чиновник был немедленно отстранен от выполнения служебных обязанностей и отправлен в отставку”.

Как сообщалось, 5 мая немецкая газета "Бильд" написала, что Ю.ЛУЦЕНКО 4 мая провел полдня в участке полиции аэропорта Франкфурта-на-Майне. По данным издания, министра в состоянии сильного алкогольного опьянения задержали после стычки со стражами порядка.

В свою очередь, в МВД Украины опровергли информацию о конфликте с участием Ю.ЛУЦЕНКО.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой в двухдневный срок организовать расследование инцидента с участием Ю.ЛУЦЕНКО в аэропорту Франкфурта-на-Майне и поручил первому заместителю министра иностранных дел Владимиру ХАНДОГИЮ запросить официальную информацию по этому поводу в Посольстве ФРГ в Украине.