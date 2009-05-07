Тимошенко побывала на месте пожара (добавлены фото)

Сегодня в Днепропетровске в здании областной государственной администрации премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО проведет заседание правительственной комиссии по расследованию причин пожара в зале игровых автоматов.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня по прилету в Днепропетровск премьер-министр сразу же побывала на месте пожара и осмотрела сгоревшее помещение.

После этого она посетила больницу, в которой находятся пострадавшие во время пожара.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровске сегодня ночью в помещении зала игровых автоматов произошел пожар, в результате которого погибли 10 человек, еще 10 пострадали.

По данному факту Октябрьский райотдел милиции Днепропетровска возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

В связи с этой трагедией премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО отменила запланированный на сегодня визит в Прагу на саммит инициативы “Восточное партнерство” и отбыла в Днепропетровск.