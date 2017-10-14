Порошенко: армия в полной мере может дать достойный отпор врагу

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Вооруженные силы в полной мере могут дать и дают достойный отпор врагу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал в выступлении перед украинскими бойцами на территории военного аэродрома “Озерное” в Житомирской области.

«Вооруженные силы Украины, другие наши силовые структуры сейчас прилагают неимоверные усилия, чтобы сдерживать агрессию со стороны России. Украинские воины демонстрируют хорошую боевую выучку, мгновенное и эффективное реагирование на атаки диверсионно-разведывательных групп и банд боевиков», - заявил он.

Читайте такжеПорошенко на Житомирщине принимает участие в мероприятиях по случаю Дня защитника Украины

«Они (ВСУ – УНИАН) в полной мере могут дать и дают достойный отпор врагу», - подчеркнул глава государства.

По его словам, новое качество армии стало возможным благодаря общенациональной солидарности всего украинского народа, «мужества и патриотизма добровольцев и волонтеров, работников оборонных предприятий».