Порошенко: армия в полной мере может дать достойный отпор врагу

13:08, 14 октября 2017
Политика
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По его словам, новое качество армии стало возможным благодаря общенациональной солидарности всего украинского народа.

фото УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Вооруженные силы в полной мере могут дать и дают достойный отпор врагу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал в выступлении перед украинскими бойцами на территории военного аэродрома “Озерное” в Житомирской области.

«Вооруженные силы Украины, другие наши силовые структуры сейчас прилагают неимоверные усилия, чтобы сдерживать агрессию со стороны России. Украинские воины демонстрируют хорошую боевую выучку, мгновенное и эффективное реагирование на атаки диверсионно-разведывательных групп и банд боевиков», - заявил он.

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«Они (ВСУ – УНИАН) в полной мере могут дать и дают достойный отпор врагу», - подчеркнул глава государства.

По его словам, новое качество армии стало возможным благодаря общенациональной солидарности всего украинского народа, «мужества и патриотизма добровольцев и волонтеров, работников оборонных предприятий».

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Теги: #Порошенко на Житомирщине#украинская армия#День защитника Украины