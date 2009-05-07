В Едином Центре поделились секретом успеха

Победы “Единого Центра” на местных выборах вынудили активизировать свою деятельность Партию регионов и Блок Юлии Тимошенко в регионах.

Такое мнение высказал лидер “Единого центра”, народный депутат Игорь КРИЛЬ на пресс-конференции в Луганске, сообщает пресс-служба партии.

«ПР и БЮТ пытаются игнорировать местные выборы. Они привыкли выезжать на рейтинге партийных вождей или на партийном бренде. Но появление конкурента в виде “Единого центра” вынудило эти партии активизироваться и забыть о своем политическом тунеядстве на местных выборах», - отметил И.КРИЛЬ.

Он объясняет незаинтересованность местными выборами Партии регионов и БЮТ тем, что “в регионах им нечего делить”. «В Киеве есть деньги и власть. Поэтому основные силы, политические партии как пауки грызутся на всеукраинских выборах», - сказал он.

Однако, по убеждению И.КРИЛЯ, основные проблемы людей решаются на местах. Именно поэтому, по его словам, “Единый центр” на местных выборах в марте и мае 2009 года выдвинул кандидатов почти в каждом избирательном округе.

«Победы “Единого центра” в монополизированных ПР и БЮТ областях объясняются сильными региональными организациями, которые объединили авторитетных людей на местах», - подчеркнул И.КРИЛЬ.

Справка УНИАН. Внеочередные выборы в Тернопольский облсовет состоялись 15 марта. По их итогам, партию “Единый центр” в облсовете будут представлять 20 депутатов, эта политическая сила получила второй результат.

3 мая в Лисичанске состоялись досрочные выборы мэра. 4 мая в пресс-службе «Единого центра» заявили, что по результатам проведенного партией параллельного подсчета голосов избирателей ее представитель Валерий БОНДАРЕНКО «практически стал Лисичанским городским председателем» – за него на выборах 3 мая проголосовали 17,33% избирателей.

В то же время Луганское областное отделение Комитета избирателей Украины заявило о грубых нарушениях прав избирателей на этих выборах.