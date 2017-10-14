МИД призывает мир усилить давление на РФ для освобождения похищенного 19-летнего украинца
Министерство иностранных дел Украины расценивает действия России исключительно как сознательное нанесение вреда здоровью Гриба.
Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество усилить давление на РФ для освобождения похищенного российскими спецслужбами гражданина Украины Павла Гриба.
Об этом говорится в заявлении МИД Украины в связи с недопуском украинских врачей к 19-летнему украинцу.
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным нарушением Российской Федерацией прав человека, игнорированием норм международного права и решения Европейского суда по правам человека №ECHR-LE2.3R от 6 октября 2017 года", - заявили дипломаты.
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В частности, в заявлении отмечается, что Россия проигнорировала все обращения украинской стороны к Представительству МИД РФ в городе Краснодар, уполномоченному по правам человека по Краснодарскому краю, Управлению ФСБ РФ по Краснодарскому краю о допуске специалистов Министерства здравоохранения Украины к Грибу.
"Министерство иностранных дел Украины расценивает указанные действия России исключительно как сознательное нанесение вреда здоровью Гриба", - заявили в МИД.
"Украина высоко оценивает поддержку Европейского Суда по правам человека и призывает международное сообщество, правозащитные организации осудить жестокое обращение российской стороны с незаконно задержанным украинцем Павлом Грибом и усилить давление на Российскую Федерацию для его освобождения", - говорится в заявлении.
Как сообщал УНИАН, 28 августа член общественного совета Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына. По его словам, 24 августа Павел поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России.
Гриб-старший сказал, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, отец поехал на поиски сына в Гомель. В Гомеле он выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (Сочи).
7 сентября стало известно, что Павел содержится в следственном изоляторе № 5 в Краснодаре. 13 сентября суд в Краснодаре постановил арестовать Павла до 17 октября.
15 сентября в МИД сообщили, что Гриба перевели из следственного изолятора в медицинское учреждение. 16 сентября его вернули в следственный изолятор.
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Павел имеет тяжелую врожденную болезнь и требует ежедневного специфического лечения.
6 октября адвокат Евгения Закревская заявила, что Европейский суд по правам человека приглашает украинских врачей к Павлу, чтобы они оценили состояние его здоровья и узнали, получает ли он необходимое лечение. 12 октября украинские медики выехали в Краснодар.
Сегодня, 13 октября, в МИД Украины сообщили, что Представительство МИД РФ в Краснодаре направило официальный отказ в возможности посещения Павла украинскими врачами.