МИД призывает мир усилить давление на РФ для освобождения похищенного 19-летнего украинца

Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество усилить давление на РФ для освобождения похищенного российскими спецслужбами гражданина Украины Павла Гриба.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины в связи с недопуском украинских врачей к 19-летнему украинцу.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным нарушением Российской Федерацией прав человека, игнорированием норм международного права и решения Европейского суда по правам человека №ECHR-LE2.3R от 6 октября 2017 года", - заявили дипломаты.

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В частности, в заявлении отмечается, что Россия проигнорировала все обращения украинской стороны к Представительству МИД РФ в городе Краснодар, уполномоченному по правам человека по Краснодарскому краю, Управлению ФСБ РФ по Краснодарскому краю о допуске специалистов Министерства здравоохранения Украины к Грибу.

"Министерство иностранных дел Украины расценивает указанные действия России исключительно как сознательное нанесение вреда здоровью Гриба", - заявили в МИД.

"Украина высоко оценивает поддержку Европейского Суда по правам человека и призывает международное сообщество, правозащитные организации осудить жестокое обращение российской стороны с незаконно задержанным украинцем Павлом Грибом и усилить давление на Российскую Федерацию для его освобождения", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 28 августа член общественного совета Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына. По его словам, 24 августа Павел поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России.

Гриб-старший сказал, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, отец поехал на поиски сына в Гомель. В Гомеле он выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (Сочи).

7 сентября стало известно, что Павел содержится в следственном изоляторе № 5 в Краснодаре. 13 сентября суд в Краснодаре постановил арестовать Павла до 17 октября.

15 сентября в МИД сообщили, что Гриба перевели из следственного изолятора в медицинское учреждение. 16 сентября его вернули в следственный изолятор.

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Павел имеет тяжелую врожденную болезнь и требует ежедневного специфического лечения.

6 октября адвокат Евгения Закревская заявила, что Европейский суд по правам человека приглашает украинских врачей к Павлу, чтобы они оценили состояние его здоровья и узнали, получает ли он необходимое лечение. 12 октября украинские медики выехали в Краснодар.

Сегодня, 13 октября, в МИД Украины сообщили, что Представительство МИД РФ в Краснодаре направило официальный отказ в возможности посещения Павла украинскими врачами.