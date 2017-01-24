В стиле Януковича: при обыске у экс-заместителя генпрокурора нашли золотую лопату - СМИ

Вместе с тем, по информации одного из соратников Кузьмина, ныне осевшего в России, кроме ценностей, документов, а также материалов, непосредственно интересовавших следствие, у экс-замгенпрокурора нашли интересный "сувенир", передает LB.ua.

Это - золотая лопата. Изделие выполнено в размерах, аналогичных тем, в которых производятся обычные огородные лопаты, однако изготовлено из золота.

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В связи с тем, что официальных сообщений от силовых органов о результатах обысков у Кузьмина не было, издание направляет соответствующие тематические запросы.

Напомним, Генеральная прокуратура подозревает бывшего первого заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина в совершении ряда тяжких преступлений. В частности, против него расследуются я уголовные производства по ч. 3 ст. 371 Уголовного кодекса (незаконное задержание, привод, домашний арест или содержание под стражей). Она предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет.