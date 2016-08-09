Экс-заместитель генпрокурора Пшонки Ренат Кузьмин находится за рубежом - ГПУ
21:43, 09 августа 2016Политика
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Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявляет, что бывший заместитель генпрокурора Виктора Пшонки Ренат Кузьмин находится за границей.
гпу генпрокуратура прокуратура / УНИАН
Об этом Енин сказал в эфире 5-го канала.
"Он находится за пределами Украины", - сказал Енин, комментируя информацию об аресте Печерским судом Киева жилого дома Кузьмина в Пуще-Водице.
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"Есть те или иные производства, в рамках которых он проходит, и в принципе, это так же нормальный процесс, я бы не делал из этого никакой сенсации, абсолютно логичное развитие событий, когда человек построил (жилой дом в Пуще-Водице - УНИАН) скажем с нарушением тех или иных рамок закона на заповедной территории", - сказал Енин.
Как сообщал УНИАН, Печерский райсуд Киева наложил арест на имение Кузьмина.
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