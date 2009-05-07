Ющенко отбыл на саммит «Восточного партнерства»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл в Чехию для участия в саммите “Восточного партнерства”.

Согласно программе визита, по прибытии в Прагу Президент Украины проведет встречу с европейским комиссаром по вопросам внешних отношений и политики соседства Бенитой ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

После этого В.ЮЩЕНКО примет участие в Первом пленарном заседании саммита “Восточного партнерства”.

После Первого пленарного заседания планируются встречи В.ЮЩЕНКО с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом МИЛИБЭНДОМ, а также с президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ.

По окончании этих встреч состоится подход Президента Украины к представителям украинских СМИ.

Кроме этого, согласно программе, В.ЮЩЕНКО проведет встречу с Президентом Чехии Вацлавом КЛАУСОМ. В этот же день В.ЮЩЕНКО вернется в Киев.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 мая, в Праге (Чешская Республика) состоится учредительный саммит внешнеполитической инициативы Европейского Союза «Восточное партнерство», рассчитанной на шесть стран бывшего СССР: Азербайджан, Беларусь, Армению, Грузию, Молдову и Украину.