Фельдман хочет создать антифашистское лобби

Народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН (фракция БЮТ) обратился к спикеру и председателям фракций Верховной Рады Украины, а также руководителям парламентов постсоветских государств с идеей создания межпарламентской комиссии по противодействию фашизму и ревизионизму.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе народного депутата, А.ФЕЛЬДМАН считает, что именно на постсоветском пространстве наблюдается угрожающая тенденция к росту профашистских настроений, моральной ревизии мировой победы над фашизмом в годы Великой Отечественной войны, а также попытки реабилитации соратников фашизма.

По мнению А.ФЕЛЬДМАНА, отдельные постсоветские политические деятели иногда конъюнктурно подменяют утверждение патриотических ценностей и преодоление последствий тоталитаризма подстрекательством к возрождению местных шовинистических мифов и профашистских движений, забывая при этом, что одними из первых жертв фашизма становились наиболее принципиальные лидеры национально-освободительных движений, в отличие от «витринных патриотов»-коллаборационистов.

Эффективно противодествовать этому, по мнению А.ФЕЛЬДМАНА, можно лишь путем создания межпарламентского антифашистского лобби, которое возьмет на себя функции информационного мониторинга и обмена, сохранения исторической памяти о победе над фашизмом, а также разработки и внедрения модельного антифашистского и антиревизионистского законодательства, организации общественного протеста и парламентского давления против попыток реабилитации нацистских преступников и надругательства над памятью воинов-освободителей.

А.ФЕЛЬДМАН считает, что в условиях мирового экономического кризиса и слома либерально-демократических доктрин конца XX века, неофашизм и национал-социализм является главной политической угрозой ближайшего будущего на постсоветском пространстве.