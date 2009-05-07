Литвин собрался в Россию

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН 13-14 мая посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию для участия в тридцать втором пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (г. Санкт-Петербург).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВР.

В соответствии с программой визита, в среду председатель Верховной Рады Украины примет участие в заседании Совета МПА СНГ и встретится с председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Борисом ГРЫЗЛОВЫМ и с председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Борисом БАТУРОЙ.

В четверг В.ЛИТВИН выступит на заседании МПА СНГ.

В этот же день председатель Верховной Рады Украины проведет встречи с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Сергеем МИРОНОВЫМ и с Президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы Луисом Мария де ПУЧЕМ.

Как ожидается, В.ЛИТВИН также встретится с губернатором Санкт-Петербурга Валентиной МАТВИЕНКО.