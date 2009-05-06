Путин позвонил Тимошенко

Премьер-министр РФ Владимир Путин по телефону поздравил свою украинскую коллегу Юлию Тимошенко с наступающим Днем Победы и обсудил развитие торгово-экономического сотрудничества двух стран в рамках реализации решений, достигнутых на недавно прошедшем заседании комитета по экономическому сотрудничеству.

"В ходе беседы Путин и Тимошенко обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, в том числе в русле реализации решений прошедшего недавно в Москве заседания комитета по экономическому сотрудничеству российско-украинской межгоскомиссии", - сообщили в пресс-службе кабинета министров РФ.

Телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны, сообщают РИА новости.