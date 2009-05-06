Ющенко и Лукашенко нашли общий интерес

17:39, 06 мая 2009
Политика
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Президент Беларуси поблагодарил коллегу

Беларусь поддерживает предложение Украины о сотрудничестве в энергетической сфере.

Как передает агентство БЕЛТА, об этом заявил сегодня в Гомеле Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО по итогам встречи с главой Украинского государства Виктором ЮЩЕНКО.

В свою очередь, Президент Украины сообщил, что Беларусь и Украина имеют общий интерес в участии в проектах "Восточного партнерства".

"У нас здесь очень схожие позиции. Наши страны крайне заинтересованы в конкретных проектах, предоставляемых участием в этой инициативе, которые могут положительным образом повлиять на экономическое положение наших стран", - отметил В.ЮЩЕНКО.

А.ЛУКАШЕНКО поблагодарил украинскую сторону за поддержку по программе "Восточное партнерство".

 

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