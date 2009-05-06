В БЮТ считают, что с Луценко должна разобраться Тимошенко

Народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО не исключает, что фракции оппозиции могут использовать инцидент с министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО в Германии как повод для дестабилизации работы Верховной Рады.

Такое мнение он выразил сегодня в комментарии корреспонденту УНИАН.

В.ПИСАРЕНКО предположил, что оппозиция будет требовать отставки Ю.ЛУЦЕНКО. В то же время, добавил депутат, от оппозиции может поступить и инициатива, чтобы собрать в парламенте необходимые 226 голосов за отставку министра.

При этом В.ПИСАРЕНКО считает неуместной такую постановку вопроса, поскольку до конца не понятно, что на самом деле произошло. “Я думаю, что Юрий ЛУЦЕНКО должен сам объяснить, что самом деле произошло, и до этого времени не стоит строить какие-то версии”, - сказал он.

Депутат выступил противником вынесения этого вопроса на рассмотрение Верховной Рады. “Я думаю, что все выяснения должны состояться на уровне Кабинета министров”, - сказал В.ПИСАРЕНКО.