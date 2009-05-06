Ющенко уехал на встречу с Лукашенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл в Гомель (Республика Беларусь) для рабочей встречи с Президентом Беларуси Александром ЛУКАШЕНКО.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщалось, во время встречи планируется обсудить пакет актуальных вопросов двусторонних отношений. В первую очередь, речь будет идти о завершении правового оформления государственной границы, торгово-экономическом сотрудничестве, взаимодействии сторон в энергетической и транспортной сферах.

Главы государств также планируют обсудить вопросы реализации евроинтеграционного курса Украины и сотрудничества Беларуси с Европейским Союзом, в частности, в контексте возможностей, которые открывает основанная ЕС инициатива «Восточное партнерство», учредительный саммит которой состоится 7 мая с.г. в Праге.

Президент Украины также планирует обсудить со своим коллегой пакет вопросов консульско-правовой сферы двусторонних отношений стран, которые нуждаются в безотлагательном урегулировании.

В поездке Президента сопровождают в.и.о. министра иностранных дел Владимир ХАНДОГИЙ, заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК, первый заместитель министра топлива и энергетики Олег БУГАЁВ, заместитель министра финансов Андрей КРАВЕЦ, председатель НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ, председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.