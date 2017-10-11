Задержанный в РФ украинский военный самовольно покинул часть - штаб АТО

02:43, 11 октября 2017
Политика
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Военнослужащий с устного разрешения командира уехал домой по семейным обстоятельствам.

Принимаются меры по розыску и выяснению местонахождения военного / dnl.com.ua

Проведена проверка информации о задержании российскими пограничниками украинского гражданина, который якобы пытался перейти границу на Луганском направлении и представился как военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

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"Предварительно установлено, что 6 октября военнослужащий одного из подразделений, который сейчас дислоцируется в районе проведения АТО, без оформления необходимых документов на убытие из воинской части, с устного разрешения командира уехал домой по семейным обстоятельствам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военная служба правопорядка проводит служебное расследование по факту самовольного оставления воинской части военнослужащим. А также принимаются меры по розыску и выяснению местонахождения данного военнослужащего.

Как известно, ранее российские СМИ со ссылкой на ФСБ РФ заявили, что задержали "за нарушение границы" на Луганском направлении человека, который назвался военнослужащим украинской армии.

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Теги: #украинский военный