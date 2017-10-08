Журналист озвучил одну из возможных версий похищения украинских пограничников Россией

Россия отказывается возвращать похищенных 3 октября на границе двух офицеров украинской Госпогранслужбы.

Как сообщают источники "Цензор.Нет", Россия пока отказывается вести переговоры об их возвращении, называя офицеров "нарушителями границы", пишет на своей странице в Facebook главный редактор издания, журналист Юрий Бутусов.

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"Очевидно, на похищенных идет мощное психологическое давление, прессинг. Но до сих пор к ним не допустили украинских представителей, ничего не известно об их состоянии", - говорится в его сообщении.

Бутусов предположил, что это, очевидно, ответ российских спецслужб на задержание в Херсонской области двух сотрудников ФСБ, которые ночью 30 июня проникли в Украину и были задержаны бойцами 56-й мотопехотной бригады.

"Спецслужбы РФ, очевидно, будут шантажировать Украину, чтобы добиться выдачи ФСБшников. Захват украинских офицеров - это терроризм, на который должно ответить государство. Никаких компромиссов тут быть не может", - заявил журналист.

По его словам, Россия расширяет масштабы провокаций. Очевидно, могут быть предприняты и новые попытки захвата украинских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, добавил Бутусов.

Как сообщал УНИАН, Госпогранслужба Украины заявила об исчезновении 3 октября двух военнослужащих во время мониторинга государственной границы в Сумской области. В то же время в российских СМИ обнародовали информацию о якобы задержании представителями пограничного управления ФСБ РФ двух нарушителей, которые назвались пограничниками Сумского отряда. В свою очередь, прокуратура Сумской области 4 октября начала уголовное производство по факту исчезновения двух сотрудников ГПСУ по п.1 ч.2 ст.115 УК Украины с предварительной квалификацией - безвестное исчезновение.

4 октября российская сторона подтвердила, что ими задержаны двое граждан Украины, которые заявили, что они являются военнослужащими Государственной пограничной службы Украины. Но к двум украинским пограничникам, задержанным российской ФСБ, не пускают дипломатов. Украинская сторона уже обратилась за помощью к ОБСЕ и уполномоченному по правам человека.