Ющенко поговорит с Лукашенко про границу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО сегодня в Гомеле обсудят вопрос завершения правового оформления государственной границы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА на брифинге для прессы.

По ее словам, среди других актуальных вопросов двустороннего сотрудничества речь также пойдет о торгово-экономическом сотрудничестве, взаимодействии сторон в энергетической и транспортной сферах.

Также Президент Украины планирует обсудить со своим коллегой пакет вопросов консульско-правовых взаимоотношений двух стран, которые нуждаются в немедленном решении.

Отдельно, отметила И.ВАННИКОВА, стороны планируют обсудить вопрос реализации евроинтеграционного курса Украины и сотрудничества Беларуси с Европейским Союзом. В частности, речь пойдет о сотрудничестве в контексте инициативы «Восточное партнерство».