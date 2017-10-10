В Генштабе и Минобороны выясняют информацию о задержании в России человека, назвавшегося военным ВСУ

13:27, 10 октября 2017
Политика
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В штабе АТО еще уточняют данные о якобы задержании человека, который представился военным ВСУ.

Иллюстрация REUTERS

В Генеральном штабе ВСУ и Министерстве обороны выясняют информацию о задержании ФСБ РФ на границе с Украиной человека, назвавшегося военнослужащим Вооруженных сил Украины.

В комментарии УНИАН руководитель Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины Богдан Сеник заявил: «Мы будем выяснять эту информацию. Если это касается зоны АТО, то более полную и обобщенную информацию можно получить в штабе Антитеррористической операции».

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В свою очередь, представитель Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник в комментарии УНИАН отметил, что в штабе АТО еще уточняют данные о якобы задержании человека, который представился военным ВСУ, на границе с Россией.

«У меня сейчас пока никаких данных нет по этому поводу, информация сейчас уточняется», - сказал Мотузяник.

Как известно, ранее российские СМИ со ссылкой на ФСБ РФ заявили, что задержали «за нарушение границы» на Луганском направлении человека, который назвался военнослужащим украинской армии.

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Теги: #ФСБ РФ#задержание якобы военного ВСУ#якобы военный ВСУ в РФ