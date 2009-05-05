Черновецкий «неэффективно использовал» 161,8 млн. из бюджета

Счетная палата Украины заявляет, что Киевская городская государственная администрация в 2008 году при использовании средств субвенции из государственного бюджета Украины на выполнение функций столицы неэффективно использовала 161,8 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Счетной палаты со ссылкой на результаты проведенного ведомством аудита.

В Счетной палате отмечают, что для осуществления функций столицы с 2007 года ежегодно в законе о госбюджете предусматриваются средства. Соответственно, КГГА и Кабинет Министров Украины разрабатывают Программу обеспечения выполнения Киевом функций столицы Украины, которая утверждается постановлением правительства.

Согласно выводам коллегии Счетной палаты, программа 2008 года не удовлетворяет определенным Законом Украины "О государственных целевых программах" нормам. Не разработан паспорт программы, не определены конкретные конечные результаты, не назначен государственный заказчик. Киевской горгосадминистрацией не определено ответственное должностное лицо за координацию и выполнение мероприятий программы.

“Таким образом, не установлен организационный механизм управления программой. Как результат, программа стала практически неуправляемой, что создало условия для бесконтрольного расходования средств, невыполнения мероприятий программы в запланированных объемах”, - говорится в сообщении Счетной палаты.

Согласно обнародованной информации, просчеты со стороны Киевской горгосадминистрации, Министерства финансов, Кабинета министров на этапе планирования программы привели к внесению на протяжении года в нее изменений, перераспределению ассигнований и увеличению почти в два раза количества объектов строительства и реконструкции, бюджетные средства распылялись между объектами с низкой степенью строительной готовности.

Кроме того, в программу включены и профинансированы расходы на ремонт и реконструкцию зданий центральных органов исполнительной власти, судебных структур, государственных предприятий, выплату надбавок к заработной плате работникам бюджетной сферы города (20% от общего объема), что не относится к столичным функциям и должно финансироваться в установленном порядке по отдельным бюджетным программам за счет соответствующего бюджета (государственного или городского бюджета Киева).

В то же время, по данным Счетной палаты, из-за отсутствия механизма управления программой, несвоевременного финансирования из госбюджета, в 2008 году не выполнены предусмотренные работы по строительству, капитальному ремонту, реконструкции обьектов на общую сумму 375,3 млн. грн. (или 28% к плановым объемам), которые были направлены на авансирование работ. Городской властью софинансирование объектов программы было обеспечено лишь на 46% от планового объема собственных средств. В результате не завершены работы на жизненно необходимых городу объектах, предусмотренных к введению в эксплуатацию в 2008 году, в частности, это касается трех станций Куреневско-Красноармейской линии метрополитена и приобретения подвижного состава для городского пассажирского транспорта.

В Счетной палате также отмечают, что в КГГА отсутствует системный подход к разработке проекта строительства будущей Подольско-Вигуровской линии метрополитена, что не позволило начать ее сооружение и улучшить транспортное обслуживание 450 тыс. жителей массивов Вигуровщина-Троещина и Радужный. И хотя из двух разработанных проектов не было определено, по которому будет осуществляться строительство, на выполнение работ по второму проекту потрачено 4,6 млн. грн., а предприятию, расположенному на возможном маршруте по одному из проектов застройки, в качестве компенсации убытков перечислено 10,9 млн. грн.

Осталось недовыполненным одно из основных мероприятий программы, которое предусмотрено Государственной целевой программой по проведению в Украине чемпионата по футболу Евро-2012 - реконструкция Национального спортивного комплекса "Олимпийский" с плановым объемом финансирования в сумме 300 млн. грн. В Счетной палате отмечают, что при внесении правительством изменений в Программу обеспечения Киевом функций столицы этот объем был уменьшен до 260 млн. грн., из которых фактически выделены за счет субвенции из государственного бюджета 247,4 млн. грн. Предоставление Минфином финансирования в последние дни бюджетного года, в объеме свыше 50% плановых назначений, привело к невыполнению в 2008 году работ на этом объекте и образования дебиторской задолженности в сумме 115,1 млн. грн.

О результатах данного аудита проинформирован Президент Украины, Верховная Рада Украины, Кабинет министров. Заключение к отчету о результатах аудита направлено Киевской городской госадминистрации для принятия мер по устранению нарушений.