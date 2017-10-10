Стало известно, кому депутаты хотят запретить выезд в Россию

Депутаты Верховной Рады Украины предлагают временно ограничить выезд в Россию граждан Украины, которые являются государственными служащими, чиновниками и политиками, а также отправлять Кабинет министров Украины в отставку за нарушение ограничений со стороны министров.

Это предполагается зарегистрированным сегодня в ВР проекте закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно введения временного ограничения права граждан Украины на выезд из Украины в государство-агрессор) (№7187).

Его авторами являются народные депутаты от "Блока Петра Порошенко" Андрей Немировский, Андрей Шинькович и внефракционный депутат Андрей Денисенко.

Законопроектом в Законе Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" устанавливается, что выезд из Украины гражданина Украины, который является государственным служащим (кроме работников дипломатических служб, или выезд с целью срочной медицинской помощи, или участия в похоронах близкого родственника, что подтверждено соответствующими документами), лицом, указанным в пунктах 1 - 7, 9 - 11, 11-1, 11-2 - 13 части третьей статьи 3-й Закона Украины "О государственной службе", в государство-агрессор временно ограничивается.

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В этих пунктах говорится о президенте Украины; главе Администрации президента Украины и его заместителях, постоянном представителе президента Украины в Автономной Республике Крым и его заместителях; членах Кабинета министров Украины, первых заместителях и заместителях министров; председателе и членах Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, председателе и членах Антимонопольного комитета Украины, председателе и членах Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, председателе и членах Счетной палаты, председателе и членах Центральной избирательной комиссии, председателях и членах других государственных коллегиальных органов.

Кроме того, речь идет о Секретаре Совета национальной безопасности и обороны Украины и его заместителях; председателе Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины и его заместителях, председателе Фонда государственного имущества Украины и его заместителях; народных депутатах Украины.

Также это служащие Национального банка Украины; депутаты Верховного Совета Автономной Республики Крым, председатель Совета министров Автономной Республики Крым и его заместители, министры Автономной Республики Крым; депутаты местных советов, должностные лица местного самоуправления; судьи Конституционного Суда Украины. Речь идет также о постоянном представителе Кабмина в Конституционном Суде Украины; судьях и прокурорах.

В Кодексе Украины об административных правонарушениях предлагается установить, что нарушение лицом установленного законом временного ограничения в отношении права граждан Украины на выезд из Украины в государство-агрессор влечет за собой наложение штрафа от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на один год.

Среди прочего, в Законе Украины "О Кабинете министров Украины" законопроектом предлагается установить, что отставка Кабинета министров Украины наступает вследствие нарушения членом правительства ограничения, предусмотренного Законом Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины".

Также устанавливается, что член Кабмина, который нарушил ограничение, предусмотренное этим законом, подлежит освобождению от должности Верховной Радой Украины. Она должна рассматривать вопрос об увольнении чиновника не позднее чем на 10-й день после нарушения им соответствующего ограничения, если оно произошло во время очередной сессии ВР, и не позднее первой пленарной недели следующей очередной сессии, если такое нарушение произошло в межсессионный период.

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В Законе "О государственной службе" устанавливается, что нарушение ограничения, предусмотренного Законом Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины", является дисциплинарным проступком.

Соответствующее нарушение, согласно законопроекту, является и основанием для прекращения государственной службы в связи с утратой права на государственную службу или его ограничением.

Законопроектом также вносятся изменения и в законы Украины "Об Антимонопольном комитете Украины", "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания", "О Совете национальной безопасности и обороны Украины", "О службе в органах местного самоуправления", "О Центральной избирательной комиссии", "О предотвращении коррупции", "О Счетной палате".

Как сообщал УНИАН, 6 октября пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил, что юристы СБУ подготовили законопроект об ограничении визитов в РФ политикам, чиновникам, представителям органов местного самоуправления и общественным деятелям.

В спецслужбе отметили, что эта инициатива председателя СБУ Василия Грицака является очередным шагом правового регулирования противодействия российской агрессии.

"В проекте закона, в частности, предусмотрена уголовная ответственность чиновников за посещение РФ с целью причинения вреда национальным интересам Украины. Соответствующую статью предлагается добавить в Уголовный кодекс Украины", - сообщили в пресс-центре СБУ и добавили, что, учитывая важность законопроекта для украинского общества, спецслужба открыта для профессиональных предложений по его усовершенствованию и перед передачей документа одному из субъектов законодательной инициативы выносит подготовленный законопроект на публичное обсуждение.