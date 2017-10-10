В МИД Украины отметили нарушение норм и стандартов ЮНЕСКО в оккупированном Крыму

В Министерстве иностранных дел Украины подчеркивают, что нарушение норм и стандартов ЮНЕСКО в оккупированном Крыму - это серьезный вызов международному сообществу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, об этом заявил заместитель министра иностранных дел, представитель Украины в Исполнительном совете ЮНЕСКО Сергей Кислица во время выступления на пленарном заседании 202-й сессии Исполнительного совета, который проходит в Париже.

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В частности, руководитель украинской делегации привел факты вопиющих нарушений прав человека на территории оккупированного полуострова и подчеркнул важность объединения усилий международного сообщества для решения проблемы незаконной оккупации Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя.

«ЮНЕСКО должна реагировать на динамические изменения современного мира. Огромный потенциал Организации должен быть использован в полном объеме. Лакмусовой бумажкой на способность ЮНЕСКО находить адекватные ответы на вызовы ХХ века должно стать введение прямого мониторинга в Крыму», - отметил Кислица.

В этой связи он выразил удовлетворение прогрессом, достигнутым в консультациях между Украиной и Секретариатом ЮНЕСКО относительно параметров мониторинга.

Кроме того, Кислица привлек внимание к решению нынешней сессии рекомендовать Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая состоится в ноябре 2017 в Париже, создать на базе Малой академии наук Украины Центр ЮНЕСКО категории 2.

Заместитель министра также поблагодарил генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову, мандат которой завершается в этом году, за ее многолетний вклад в деятельность Организации.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября заместитель генерального директора ЮНЕСКО Эрик Фальт заявил, что эксперты будут осуществлять прямой мониторинг ситуации во временно оккупированном Крыму в сферах компетенции Организации.

По словам Фальта, Секретариат организации во взаимодействии с Украины вышел на завершающий этап консультаций относительно выработки параметров механизма прямого мониторинга ситуации в Крыму в сферах компетенции ЮНЕСКО.

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Также во время встречи представитель Офиса верховного комиссара ООН по правам человека Марк Боянич и заместитель руководителя французского офиса международной правозащитной организации Amnesty International Анн Кастаньос-Сен привели конкретные факты нарушений прав человека и ущемления прав национальных меньшинств, свободы вероисповедания, свободы печати и выражения мнений, безопасности журналистов, доступа к образованию на родном языке в Крыму.

Постоянный представитель Украины при ЮНЕСКО Олег Шамшур привлек внимание к усилению тенденции к подавлению российской оккупационной властью в АРК и Севастополе демократии, а также нарушению прав украинском и крымских татар в области образования, культуры и свободы высказываний.