Турция не признает незаконную аннексию Крыма - Эрдоган
Турция будет продолжать пристально следить за ситуацией вокруг крымских татар в оккупированном Крыму.
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что Турция не признает незаконную аннексию Крыма. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.
«Я еще раз заверил господина Порошенко, что Турция будет продолжать поддерживать суверенитет Украины, ее территориальную целостность, включая Крым, и политическую консолидация», - сказал Эрдоган.
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«Мы не признали и не признаем незаконную аннексию Крыма. Мы очень довольны поддержкой, которую оказывает Украина крымским татарам, доказавшим верность своей стране», - сказал он.
По словам Эрдогана, Турция будет продолжать пристально следить за ситуацией вокруг крымских татар в оккупированном Крыму и поддерживать этот вопрос на международной повестке дня.
Как сообщал УНИАН, санкции США против России будут действовать до возвращения Крыма Украине.