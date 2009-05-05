Ющенко требует срочно перевести Одесса – Броды в аверсный режим

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от правительства срочно перевести нефтепровод «Одесса – Броды» в аверсный режим.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совещании, посвященном выработке единой позиции всех ветвей власти о дальнейшем эффективном продвижении идеи о Евразийском нефтетранспортном коридоре (ЕАНТК).

«Требую от правительства срочно перевести нефтепровод «Одесса – Броды» на проектный режим его использования – аверсный режим», - сказал Президент.

При этом В.ЮЩЕНКО призвал Кабинет Министров руководствоваться национальными интересами при принятии этого решения.

«Я понимаю, какие там политические подтексты были и остаются, чтобы блокировать это решение, но сегодня я обращаюсь к здравому смыслу и к национальным интересам. И я убежден, что у правительства найдется мужество и мудрость принять соответствующее решение», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что во время последней встречи 9 апреля Президент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ подтверждал готовность азербайджанской стороны осуществлять поставки каспийской нефти для потребностей украинского и европейского рынков. При этом он говорил и о готовности предоставить нефть для технологических потребностей по запуску нефтепровода в аверсном режиме.

«Поэтому вопрос сегодня остается за украинской стороной», - сказал Президент Украины.

В ходе совещания он также напомнил, что 24 апреля в Варшаве было утверждено технико-экономическое обоснование (ТЭО) нефтепровода «Одесса – Броды».

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что это ТЭО должно быть представлено на заседании Еврокомиссии.

По словам Президента, 7 мая должен начаться диалог, в том числе с президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ, об определении конкретной даты такой презентации.