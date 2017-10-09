В Раде предлагают временно ограничить право украинцев на выезд в Россию

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно введения временного ограничения права граждан Украины на выезд из Украины в государство-агрессор) (№7187). Текст законопроекта на сайте парламента отсутствует.

Его авторами являются народные депутаты от «Блока Петра Порошенко» Андрей Немировский, Андрей Шинькович и внефракционный депутат Андрей Денисенко.

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Как сообщал УНИАН, 6 октября пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил, что юристы СБУ подготовили законопроект об ограничении визитов в РФ политикам, чиновникам, представителям органов местного самоуправления и общественным деятелям.

В спецслужбе подчеркнули, что эта инициатива председателя СБУ Василия Грицака является очередным шагом правового регулирования противодействия российской агрессии.

«В проекте закона, в частности предусмотрена уголовная ответственность чиновников за посещение РФ с целью причинения вреда национальным интересам Украины. Соответствующую статью предлагается добавить в Уголовный кодекс Украины», - сообщили в пресс-центре СБУ и добавили, что, учитывая важность законопроекта для украинского общества, спецслужба открыта к профессиональным предложениям по его совершенствованию и перед передачей документа одному из субъектов законодательной инициативы выносит подготовленный законопроект на публичное обсуждение.