В Киев отправляется львовский десант

Сегодня около 300 представителей Львовской областной организации ВО “Свобода” выедут в Киев, где 7 ноября примут участие в акции протеста возле памятника Ленину с “целью недопущения коммунистического шабаша”, сообщил УНИАН председатель Львовской городской организации ВО “Свобода” Иван ГРИНДА.

По его словам, также 7 ноября во Львове члены “Свободы” проведут аналогичную акцию на площади возле монумента Славы на улице Стрыйской.

“Ежегодно коммунисты возле монумента Славы во Львове проводят свои шабаши, празднуя так называемую победу революции. В этом году мы намерены не допустить проведения акции и с этой целью в 10.00 на площади возле монумента начнем свою акцию протеста под лозунгом: “Памяти жертв коммунистических репрессий”, - сообщил И.ГРИНДА.

В свою очередь первый секретарь Львовского обкома КПУ Александр КАЛИНЮК сообщил УНИАН, что 7 ноября львовские коммунисты на площади возле монумента Славы собираются провести традиционный торжественный митинг по случаю 89-й годовщины Октябрьской революции.

“Начало митинга запланировано на 11.00. Если праворадикальные силы во главе со “Свободой” будут препятствовать нашей акции – мы соответственно будем реагировать, обращаясь в правоохранительные органы, которые мы уже предусмотрительно предупредили о возможных провокациях со стороны “Свободы”, которая хочет таким способом возродить фашизм. Им можно проводить любые акции, а коммунистам они стремятся диктовать свои условия, что является прямым нарушением норм Конституции Украины на свободное волеизъявление”, – заявил А.КАЛИНЮК.

Также он сообщил, что делегация львовских коммунистов сегодня выедет в Киев для торжественных мероприятий по случаю годовщины Октябрьской революции.

Во Львовском городском управлении внутренних дел корреспонденту УНИАН сообщили, что милиция соответствующим образом подготовилась к завтрашним массовым акциям во Львове, чтобы не допустить столкновений между участниками “торжественного митинга” и “акции протеста”.