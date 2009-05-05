Балога знает, от кого зависит будущее Ющенко
Глава СП дал интервью РИА Новости
Руководитель Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА уверен, что будущее нынешнего главы государства Виктора ЮЩЕНКО зависит от него самого, а также от волеизъявления людей.
Об этом он заявил в интервью РИА "Новости".
"Будущее Президента ЮЩЕНКО зависит от него самого и воли народа. Изберут на второй срок - останется первым лицом в государстве. Отдадут голоса за него как лидера политической силы на выборах в Верховную Раду - будет заседать в парламенте", - сказал В.БАЛОГА.
Он уверен, что В.ЮЩЕНКО останется активным политиком, политическим и общественным авторитетом. "У него очень большой багаж знаний и опыта, масштабное видение перспектив Украины, он опирается на широкую ценностную базу. С таким арсеналом у него эффективное будущее как политика и государственного деятеля", - подчеркнул глава Секретариата Президента.
Вместе с тем, отвечая на вопрос, кого он видит наиболее приемлемым реальным "продолжателем традиций и тенденций, заложенных" В.ЮЩЕНКО, В.БАЛОГА сказал, что не хотел бы обсуждать, кто может быть наиболее приемлемым продолжателем дела нынешнего главы государства, чтобы избежать обвинений в назначении кого-то его преемником.
При этом глава секретариата убежден, что все начинания В.ЮЩЕНКО являются продуктивными.
"Их необходимо развивать, даже если рано или поздно он уйдет с поста главы государства. Например, четкий курс на евроинтеграцию - политическую и экономическую, на укрепление партнерских взаимовыгодных отношений с Россией. Это также относится к масштабным культурным и гуманитарным проектам, начатым в Украине по инициативе и при непосредственном участии Президента", - сказал В.БАЛОГА.
Также, по его словам, Украине следует обязательно добиться отмены виз для своих граждан, посещающих страны Евросоюза.
Кроме того, по словам В.БАЛОГИ, "архиважно провести модернизацию нашей газотранспортной системы - что, кстати сказать, учитывает и экономические интересы России, которая качает через украинскую трубу более 80 процентов своего газа в Европу. Необходимо, наконец, запустить механизмы свободной торговли в рамках СНГ, добиться того же в экономических отношениях с ЕС, получить новые преимущества от торговых правил в рамках ВТО. Украина должна реализовать свое суверенное право и присоединиться к такой системе коллективной безопасности, которая бы наиболее полно отвечала нашим украинским национальным интересам. Одна из ближайших задач - полное выведение Черноморского флота России из Севастополя".