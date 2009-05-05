Балога знает, от кого зависит будущее Ющенко

Руководитель Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА уверен, что будущее нынешнего главы государства Виктора ЮЩЕНКО зависит от него самого, а также от волеизъявления людей.

Об этом он заявил в интервью РИА "Новости".

"Будущее Президента ЮЩЕНКО зависит от него самого и воли народа. Изберут на второй срок - останется первым лицом в государстве. Отдадут голоса за него как лидера политической силы на выборах в Верховную Раду - будет заседать в парламенте", - сказал В.БАЛОГА.

Он уверен, что В.ЮЩЕНКО останется активным политиком, политическим и общественным авторитетом. "У него очень большой багаж знаний и опыта, масштабное видение перспектив Украины, он опирается на широкую ценностную базу. С таким арсеналом у него эффективное будущее как политика и государственного деятеля", - подчеркнул глава Секретариата Президента.

Вместе с тем, отвечая на вопрос, кого он видит наиболее приемлемым реальным "продолжателем традиций и тенденций, заложенных" В.ЮЩЕНКО, В.БАЛОГА сказал, что не хотел бы обсуждать, кто может быть наиболее приемлемым продолжателем дела нынешнего главы государства, чтобы избежать обвинений в назначении кого-то его преемником.

При этом глава секретариата убежден, что все начинания В.ЮЩЕНКО являются продуктивными.

"Их необходимо развивать, даже если рано или поздно он уйдет с поста главы государства. Например, четкий курс на евроинтеграцию - политическую и экономическую, на укрепление партнерских взаимовыгодных отношений с Россией. Это также относится к масштабным культурным и гуманитарным проектам, начатым в Украине по инициативе и при непосредственном участии Президента", - сказал В.БАЛОГА.

Также, по его словам, Украине следует обязательно добиться отмены виз для своих граждан, посещающих страны Евросоюза.

Кроме того, по словам В.БАЛОГИ, "архиважно провести модернизацию нашей газотранспортной системы - что, кстати сказать, учитывает и экономические интересы России, которая качает через украинскую трубу более 80 процентов своего газа в Европу. Необходимо, наконец, запустить механизмы свободной торговли в рамках СНГ, добиться того же в экономических отношениях с ЕС, получить новые преимущества от торговых правил в рамках ВТО. Украина должна реализовать свое суверенное право и присоединиться к такой системе коллективной безопасности, которая бы наиболее полно отвечала нашим украинским национальным интересам. Одна из ближайших задач - полное выведение Черноморского флота России из Севастополя".