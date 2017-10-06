Венгрия не будет выступать против продления санкций в отношении РФ из-за конфликта с Киевом

Венгрия не будет нарушать единство Евросоюза в вопросе санкций против России, несмотря на конфликт с Киевом из-за закона об образовании. Об этом заявил глава министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сиярто в интервью российской газете "Коммерсант".

Читайте такжеВ МОН анонсировали переговоры с Венгрией по закону об образованииСиярто вновь подчеркнул, что пока закон об образовании сохраняет силу, Венгрия не поддержит ни одной украинской инициативы и ни одного важного для Украины решения в международных организациях. "В Украине проживают 150 тыс. венгров, и нам не все равно, что с ними будет. Мы несем за них ответственность", - заявил он.

Однако санкции против РФ, по словам Сиярто, это отдельный вопрос. "Санкции – это отдельный вопрос. Мы не раз подчеркивали, что заинтересованы в том, чтобы взаимоотношения между Россией и Евросоюзом, а также Евросоюзом и Евразийским союзом строились более прагматично и опирались на взаимное доверие", - сказал он.

"Но в то же время мы не раз подчеркивали, что хотя мы и не считаем санкции, скажем так, "успешными", мы не станем подрывать европейское единство – ведь в нем сила Евросоюза", - отметил Сиярто.

На вопрос, согласна ли Венгрия с позицией Германии о том, что постепенное ослабление ограничений против России возможно в случае введения миротворческой миссии ООН на Донбасс, Сиярто ответил, что Германия ближайший партнер для Венгрии в Европе. "Поэтому мы полностью разделяем позицию Германии. То, что будет полезно Берлину, будет полезно и Будапешту", - подытожил глава венгерского МИДа.