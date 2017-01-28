Глава МИД Венгрии высказался за скорейшую отмену санкций ЕС против России

Об этом в пятницу, 27 января, в интервью агентству Reuters заявил министр иностранных дел страны Петер Сиярто, передает Deutsche Welle.

"Я не вижу Россию как угрозу для Венгрии. Я понимаю и уважаю, что наши польские друзья, балтийские друзья имеют другую позицию по этому поводу (...) Но Россия не будет атаковать любое государство-члена НАТО. Я не думаю, что это было бы в интересах России", - отметил Сиярто на фоне предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в Будапешт. Сам визит должен состояться 2 февраля.

Читайте такжеМИД Венгрии вызвало "на ковер" посла РФ из-за слов Киселева о событиях 1956 года

Сиярто также высказался за скорейшую отмену санкций ЕС против России, введенных после оккупации Крыма и начала конфликта на Донбассе. По его словам, Венгрия за это время потеряла экспортных возможностей на 6,5 миллиарда долларов. Сами санкции он назвал тщетными. "Должны ли мы быть довольны, что экономика России падает? Нет, мы сожалеем по этому поводу", - сказал глава МИД Венгрии.

Во время визита Владимира Путина в Будапешт он и премьер-министр Виктор Орбан намерены обсудить, в частности, расширение сотрудничества в вопросе поставок природного газа и проект строительства двух новых энергоблоков на АЭС в городе Пакш.

Сиярто также выразил надежду на улучшение отношений с США после вступления на пост президента Дональда Трампа.