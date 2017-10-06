В президентский законопроект по Донбассу необходимо добавить вопрос деоккупации Крыма – Чубаров

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Рефат Чубаров подчеркивает, что в президентский законопроект по Донбассу должны быть внесены также нормы по деоккупации Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время рассмотрения президентского законопроекта об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163).

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Чубаров подчеркнул, что благодаря этому законопроекту есть возможность «выйти с единой формулой перед всем миром, перед партнерами, перед врагом - это единая формула восстановления территориальной целостности Украины в пределах границ, признанных международным сообществом, включать Автономную Республику Крым и город Севастополь».

«Начиная с названия этого проекта и по всему тексту мы должны включить Крым и выписать нормы, которые ведут к деоккупации Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей», - сказал депутат и призвал ко второму чтению урегулировать этот вопрос.