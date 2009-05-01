У Тимошенко отрицают обещание России о кредите

Вице-премьер Григорий Немыря отрицает информацию, что Россия готова предоставить Украине кредит в размере 5 миллиардов долларов, если 3 миллиарда из них будут использованы на закупку российского газа.

Об этом он заявил в эфире передачи "Я так думаю" 5 канала.

"Такого вопроса, в таком контексте, во время переговоров мы не обсуждали. Я не могу комментировать то, чего не было", - заявил Немыря.

"Что я могу подтвердить, так это то, что во время переговоров, в которых принимал участие и министр финансов России, с которым мы встречались и в Вашингтоне, мы говорили о вопросе двусторонней финансовой помощи в контексте программы Украины с МВФ", - добавил он.

Немыря отметил, что пока нет "никаких договоренностей по кредиту" в 5 миллиардов долларов.

"Речь идет о том, что 13 мая МВФ примет решение о выделении очередного транша 2,8 миллиардов долларов. Россия, как и другие страны, рассматривают эту возможность. Но не идеализируйте ситуацию в России. На встрече этот вопрос не стоял и Россия сейчас не может говорить о такой сумме", - заявил вице-премьер.

По информации "Зеркала недели", россияне на последних переговорах в Москве выдвинули принципиальное условие: 3 млрд. долл из предусмотренной суммы кредита Украина должна использовать на закупку российского газа, а 2 миллиардами долларов, которые остаются, правительство Украины может распоряжаться на свое усмотрение.

При этом, украинской стороне якобы обещали лояльный процент по кредиту, а срок возвращения - обсуждается.

Украинская правда