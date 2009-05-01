Мороз не пришел на митинг "левых"

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО призвал политические силы левой идеологии к объединению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.СИМОНЕНКО заявил в Киеве на митинге по случаю Международного дня солидарности трудящихся.

В своем выступлении лидер коммунистов традиционно подверг критике действующую власть, призвал рабочих к “классовой борьбе против олигархов”, а также негативно высказался о лидерах профсоюзов, которые, по словам П.СИМОНЕНКО, предали трудящихся.

В то же время после этих слов П.СИМОНЕНКО, на сцене, установленной на Майдане незалежности напротив, начался организованный Федерацией профсоюзов Украины, концерт. Это возмутило представителей КПУ и дало повод П.СИМОНЕНКО заявить, что «профсоюзные боссы предали народ и исполняют роль штрейкбрехеров».

Лидер коммунистов также призвал политические силы Украины к объединению. В то же время, вместе с коммунистами на одной сцене во время митинга стояли лидер прогрессивных социалистов Наталия ВИТРЕНКО, глава партии «Справедливость» Станислав НИКОЛАЕНКО, а также руководители общественных объединений левого направления. Следует заметить, что в митинге левых сил не участвовал лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ – эту политическую силу на акции представлял председатель киевской организации СПУ. В связи с чем П.СИМОНЕНКО отметил: «это лишний раз свидетельствует, что когда речь идет об объединении левых, то имеются в виду лишь коммунисты». П.СИМОНЕНКО также подчеркнул, что остальные политические силы Украины должны определиться и конкретнее выразить свою позицию относительно перспектив такого объединения.