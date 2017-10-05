В президиуме ВР произошла драка, объявлен перерыв (фото, видео)

Несколько десятков народных депутатов, в частности, от "Самопомочи" и внефракционные собрались в президиуме парламента и возле трибуны и заблокировали его работу во время обсуждения президентского законопроекта о реинтеграции Донбасса. Как передает корреспондент УНИАН, в частности, депутаты от "Самопомочи" Егор Соболев и Виктория Войцицкая, когда председателя ВР не было на его рабочем месте, начали выкручивать микрофоны с его рабочего места.

Читайте такжеПоявилось видео ссоры Савченко и Березы из-за закона по Донбассу (видео)

Парубий вернулся к своему рабочему месту, но его не пускали сесть. Возле президиума произошла потасовка.

"Я в Минске боевиков не боюсь, вас я тем более не боюсь! Сели все на место!", - выкрикнула в микрофон Ирина Геращенко.

После этого Парубий объявил перерыв и призвал лидеров фракций собраться на совещание. При этом из правительственной ложи секретарь СНБО Александр Турчинов начал обвинять депутатов от "Самопомочи" в том, что они не хотят признавать Россию оккупантом. К правительственной ложе подошла народный депутат Надежда Савченко и вырвала микрофон у Турчинова.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада начала рассмотрение законопроектов относительно государственной политики и обеспечения суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях. Это три законопроекта: президентский - №7163 и два депутатских - 7163-1, 7163-2. Авторами одного из альтернативных законопроектов являются депутаты от "Самопомочи", второго - депутаты от ВО «Свобода». Турчинов представлял на заседании ВР президентский законопроект.