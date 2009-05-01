Открытые списки не решат проблем избирательной системы

Украинские политики и эксперты считают, что введение открытых избирательных списков не решит полностью существующих проблем в избирательной системе.

Как свидетельствуют выводы экспертов Института Горшенина по годовой программе социологических исследований «Проект страны», презентованной в марте 2009, пропорциональная избирательная система не устраивает электорат, который стремится видеть в выборных органах конкретных людей, способных нести персональную ответственность, а к мажоритарной системе выборов население относится благосклонно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Института Горшенина, комментируя соответствующий вывод социологов, народный депутат Украины от Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ согласился, что для Украины эффективнее была бы мажоритарная избирательная система. При этом, по его словам, политические реалии настоящего вынуждают искать компромиссный вариант, которым теоретически мог бы быть вариант открытых избирательных списков. В то же время, по словам О.ЗАРУБИНСКОГО, сегодня немногие знают, как именно этот вариант можно реализовать. «Я лично больше склоняюсь к тому, что не исчерпала свой потенциал модель смешанной избирательной системы», - сказал он.

В свою очередь, председатель правления центра «Соціовимір» Сергей ТАРАН, не считает правильным тот факт, что сегодня предлагается сделать выбор из двух избирательных систем - мажоритарной и пропорциональной. Он подчеркнул, что в мире существует около двохсот пятидесяти разных избирательных систем. «Мажоритарная система, которая у нас была, – у нее была одна огромная проблема – она очень серьезно усиливала политическую коррупцию на местах. По мажоритарной системе очень легко пустить схемы, которые называют «голосование за гречку»», - сказал С.ТАРАН. Пропорциональная система, по мнению эксперта, также имеет свои недостатки. «Самый простой способ, который приходит в голову, самый логичный - это когда существуют мажоритарные округа, а по этим округам только партии - никаких самовыдвиженцев - должны давать кандидатов. Это одновременно стимулировало бы и развитие партий, и избиратели знали бы кандидатов. Безусловно, эта система не новой была бы для Украины, но, по крайней мере, она частично учла бы те ошибки, которые уже были», - сказал он.

Народный депутат Украины от БЮТ Игорь ГРЫНИВ считает, что проблема недостатков избирательной системы не является именно сейчас актуальной для Украины. «Во время кризисных событий менять правила игры, очевидно, не является рациональным», - сказал он. И.ГРЫНИВ предлагает оставить на некоторое время существующую избирательную систему и попробовать научиться жить по ней. «При любой избирательной системе можно достичь системного управления государством» - сказал он.

Народный депутат Украины от фракции Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ считает приемлемым вариант возвращения к сугубо мажоритарной или смешанной избирательной системе. С его точки зрения, пропорциональная система дискредитирована из-за варианта закрытых списков, но вариант открытых списков тоже не идеален. «На сегодняшний день, я думаю, что никакие промежуточные формы, наподобие открытых списков, не являются реальными из-за внутриполитических обстоятельств. Открытые списки вообще очень условное понятие. О них все говорят, но никто абсолютно не пытается дать достаточно четких объяснений, что это такое», - сказал он. Т.ЧОРНОВИЛ считает вариант открытых избирательных списков малореальным, потому что на это на сегодняшний день нет политической воли. «А вот на возвращение к мажоритарной или смешанной системе политическая воля могла бы появиться», - подчеркнул он. Наиболее приемлемым, по его мнению, является «вариант мажоритарной системы с подведением итогов методами пропорциональной системы: когда депутат избирается в округах, а затем его результаты идут в общую копилку партийного списка и по результату каждого депутата он занимает соответствующее место в списке».