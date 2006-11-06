Тарасюк заодно с Януковичем?

Министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК заявляет, что будет работать в правительстве до тех пор, пока Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО будет считать это целесообразным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.ТАРАСЮК сказал сегодня в интервью журналистам в Киеве.

«Я буду работать в правительстве до тех пор, пока Президент будет считать это целесообразным, ведь я нахожусь не по партийной квоте в правительстве, а по конституционной квоте Президента», - сказал министр.

При этом Б.ТАРАСЮК добавил, что он «не в оппозиции к правительству, а партия, председателем которой я являюсь (Народный рух Украины - УНИАН), в оппозиции к большинству в Верховной Раде».

Отвечая на вопрос журналистов относительно слухов о возможном назначении министром иностранных дел Александра ЧАЛОГО, который сейчас является заместителем главы Секретариата Президента, Б.ТАРАСЮК отметил, что ему неизвестно ничего по этому поводу. «Я не слышал о такой позиции Президента, потому не имею оснований для комментария», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ высказывал убеждение, что Б.ТАРАСЮК не может работать в правительстве из-за своей оппозиционности.

«Не может работать министр, который выражает свою точку зрения, что он в оппозиции к этому правительству, но работает в нем», - сказал премьер.

Также В.ЯНУКОВИЧ заявлял, что у него существуют политические разногласия с Б.ТАРАСЮКОМ, но правительство не имеет права решать вопрос о целесообразности его пребывания в должности министра иностранных дел (глава МИД назначается по квоте Президента).